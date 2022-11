La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 58

La cérémonie arrive et tout le monde va découvrir le choix que Kévin a fait lors de la table du pouvoir. Mais avant cela, place aux questions interdites. Comment Emine envisage sa relation avec Maïssane ? Si Laura M fait allégeance est-ce une preuve suffisante pour se remettre avec Allan ? Les réponses risquent de surprendre tout le monde. Il est temps de découvrir le choix de Kévin. Finalement, la cérémonie se révèle non éliminatoire et Tom ne fait pas allégeance au clan JLC. La Bataille des Clans S01 Episode 58