La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 60

Après une épreuve serrée, le clan JLC perd de peu... Il est maintenant temps pour Jazz et Laurent d'éliminer un membre de leur clan. Avant qu'ils puissent prendre la parole, Laura M prend la décision de partir pour protéger son amie de l'élimination. Tout le clan est très ému, mais ils sont motivés pour la suite de l'aventure. Malheureusement pendant la soirée, l'ambiance entre les deux clans se détériore... Entre Carla et Jazz rien ne va plus ! Le lendemain, Maïssane est très blessée par les propos d'Emine que Carla lui a rapportés. La Bataille des Clans S01 Episode 60