La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 61

La situation entre Emine et Maïssane n'est pas acceptable... Laurent et Kévin décide donc de forcer le destin pour qu'ils puissent s'expliquer. Ils ont besoin de se dire ce qu'ils ont sur le cœur. Le téléphone annonce la deuxième épreuve de la demi-finale. L'immunité et 4 éclairs d'argent sont en jeu sur cette épreuve. C'est une nouvelle victoire du clan Guedj qui fait un carton plein pour cette semaine demi-finale ! Pour récompenser tout le monde le téléphone organise une soirée Coachella. La Bataille des Clans S01 Episode 61