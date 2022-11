La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 63

Il est temps pour les clans de partir pour la dernière cérémonie d'élimination de l'aventure. Ce sera le clan JLC qui reviendra sans un membre de leur clan. Il est clair pour tous les membres de la JLC, le choix se joue entre Noémie et Cassandra. Finalement, c'est Noémie qui va quitter l'aventure et sa famille... Le clan JLC perd son oxygène et est plus affaiblie que jamais. Sur ce, les membres présents sont désormais les finalistes de la Bataille des Clans. Et pour commencer la finale en beauté, Elsa annonce que les perdants de la prochaine épreuve devront éliminer deux personnes de leur clan. La Bataille des Clans S01 Episode 63