La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 65

Emine et Maïssane ont enfin la discussion qu'ils attendaient. Emine est clair avec elle, il y a une vraie connexion entre eux. Mais il veut attendre de se revoir à l'extérieur pour voir s'ils peuvent avoir une vraie relation. Maïssane est contente d'avoir apaisé son cœur avant la finale. Le lendemain les deux clans et leurs membres sont prêts à en découdre. La dernière épreuve est là et la couronne est à la clef. La chasse aux éclairs est ouverte ! Quel clan sera sacré meilleur clan ? La Bataille des Clans S01 Episode 65