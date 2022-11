La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 66

La chasse aux éclairs entre les Guedj et la JLC commence ! Chaque clan a sa propre stratégie. Par exemple : le clan Guedj envoie Allan et Alex à la chasse aux éclairs d'argent pendant que Maïssane, Tom, Carla et Kévin partent à la chasse aux éclairs d'or. Le clan JLC lui sépare la carte en deux pour optimiser la recherche. Quelle stratégie sera la plus efficace et quel clan sera élu meilleur clan ? La Bataille des Clans S01 Episode 66