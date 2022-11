La Bataille des Clans - [SPOILER] Allan a réussi son plan, Maïssane et Emine c'est fini !

Cette cérémonie fut la cérémonie de trop pour Emine... Il assiste une nouvelle fois impuissant à la complicité entre Maissane et Allan, qu'il trouve malsaine. Emine prend donc le temps de discuter avec Maïssane pour lui annoncer qu'il ne veut plus vivre ça. En effet il pense qu'il n'arrivera pas à passer outre la proximité que Maïssane a avec Allan. Malheureusement cette discussion signe la fin de la relation entre Emine et Maïssane. SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 58.