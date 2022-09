La Bataille des Clans - [SPOILER] Allan réalise qu'il a vraiment perdu Belle

Joezi n'en peut plus de voir son ami Allan souffrir du rapprochement entre Bastos et Belle. Pour son ami, il est prêt à rompre la promesse qu'il a faite à son clan. Il raconte donc tout ce qui s'est passé entre son ex et Bastos dans le van. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il est détruit... Même si Belle lui avait déjà annoncé que leur histoire était terminée, le jeune homme avait encore un espoir. Maintenant que Joezi lui a ouvert les yeux, Allan va-t-il passer à autre chose ? SPOILER de La Bataille des Clans S01 Episode 12.