La Bataille des Clans - [SPOILER] Bastos et Belle s'embrassent enfin !

Bastos a été autorisé à rejoindre la JLC pour pouvoir passer la soirée avec Belle. La jeune femme est très contente de le retrouver et se sent plus que jamais bien dans ses bras. Au fil de la soirée la tension monte entre Bastos et Belle qui se retiennent de s'embrasser. Finalement ils craquent et s'embrassent devant toute la JLC qui sont ravis pour eux. Comment Allan va-t-il réagir ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 15.