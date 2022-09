La Bataille des Clans - [SPOILER] Bastos joue avec le feu avec Belle : "Je ne vais pas me priver"

Belle semble de moins en moins insensible au charme de Bastos et se laisse volontiers courtiser... Celui-ci ne s'en cache plus : il lui trouve un charme fou. Depuis que Belle est célibataire, il n'a plus raison de se priver. Jusqu'où cette attirance peut-elle aller ? Extrait de La Bataille des Clans S01 Episode 11