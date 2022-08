La Bataille des Clans - [SPOILER] Belle a rôdé toute la nuit ?!

Alors qu'Allan avait des doutes sur l'ambiguïté entre Bastos et Belle. Il apprend que dans la nuit, Belle et Bastos étaient, dans le même lit, seuls dans une chambre ! Ils ont beau se défendre, ils ne peuvent pas nier qu'ils se soient rapprochés dans la nuit. Allan est fou de rage et se sent trahi par sa copine et par son ami. Belle aurait-elle une attirance secrète pour Bastos ? SPOILER de La Bataille des Clans S01 Episode 05.