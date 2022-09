La Bataille des Clans - [SPOILER] Belle balance sa bague de fiançailles à la tête d'Allan !

L'ambiance est électrique au réveil entre les deux ex Belle et Allan. "Quand une femme se venge d'un homme, le diable en personne s'assied et prend des notes !", Noémie a trouvé les mots juste pour décrire la situation. C'en est trop pour Belle, plus question de faire d'efforts auprès d'Allan. Jusqu'au point d'enlever la bague offerte par ce dernier et de la lui jeter au visage. Une action qui n'est pas sans conséquence, le message est clair : c'est fini ! Extrait de La Bataille des Clans S01 Episode 10