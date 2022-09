La Bataille des Clans - [SPOILER] Belle empêche Laura de se rapprocher d'Allan

Laura, qui vient d'arriver dans l'aventure plît beaucoup à Allan. Le jeune homme qui sort d'une rupture douloureuse a bien besoin de passer à autre chose. Mais Belle compte bien rendre fou le clan Guedj. Pour les déstabiliser elle choisit de jouer la fille jalouse et interrompt le date d'Allan et Laura. Son plan marche à merveille et même Bastos la félicite. Le plan de Belle va-t-il fonctionner ? SPOILER de La Bataille des Clans S01 Episode 21