La Bataille des Clans - [SPOILER] Carla est la "plus fourbe de toutes" ?

Depuis le début de l'aventure Jazz prend sur elle pour ne pas s'énerver contre Carla, mais plus elle entend Carla dire que le clan JLC est faux et fourbe, moins elle arrive à rester calme face à elle... ce qui devait arriver arriva et Jazz dit tout ce qu'elle pense de Carla sans filtre les yeux dans les yeux. La bonne entente entre les clans est de nouveau révolue ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 60.