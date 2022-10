La Bataille des Clans - [SPOILER] Cassandra et Laura M sont maintenant amies ?

Sarah profite de la soirée pyjama pour tenter un début de réconciliation entre Cassandra et Laura M. Pour ce faire, elle les fait participer au jeu du "Qui est le plus". Étonnement, les deux jeunes femmes sont plutôt fortes et ont beaucoup de bonnes réponses. Malheureusement Cassandra n'arrive pas à cacher son dégoût pour Laura M. Les deux jeunes femmes vont-elles réussir à cohabiter ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 40.