La Bataille des Clans - [SPOILER] Emine et Maïssane s'expliquent enfin !

Maïssane et Emine sont en froid depuis que la stratégie de Laura M a éclaté aux yeux de tous. La jeune femme a peur que son rapprochement avec Emine ne soit qu'une stratégie de plus... Depuis ils ne se parlent plus du tout. Il est temps pour eux de s'expliquer et de se rassurer. En effet, il est primordial pour Emine de rassurer Maïssane de sa sincérité. Va-t-il réussir à ne plus faire douter Maïssane ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 53.