La Bataille des Clans - [SPOILER] Entre Allan et Emine, qui Maïssane va choisir ?

Pendant la cérémonie d'élimination, Maïssane est la cible d'une question interdite. On lui demande de choisir qui d'Emine ou Allan elle préfère garder dans l'aventure. D'un côté son meilleur ami, mais aussi son ex et de l'autre, le garçon sur lequel elle a flashé et avec qui elle veut être en couple. À la manière des éliminations, Emine et Allan vont se retrouver devant Elsa et le perdant aura la lumière rouge au-dessus de lui... Qui Maïssane va-t-elle choisir ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 63.