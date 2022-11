La Bataille des Clans - [SPOILER] Giovanni embrasse Shaane pour se venger !

Pendant la soirée Coachella, Kévin remarque que Tom regarde beaucoup Cassandra ! Ce comportement ne plaît pas du tout à Shaane. De plus la réaction de Cassandra face à cette remarque ne plaît pas non plus à Giovanni. En effet, la jeune femme joue de la situation et se laisse séduire. Pour répondre à sa provocation, Giovanni décide de partir avec Shaane pour se venger. La vengeance part tellement loin qu'il veut aller dans le Jacuzzi avec elle ! Malheureusement tout dérape lorsque Kévin annonce que Giovanni a embrassé Shaane ! SPOILER de La Bataille des Clans S01 Episode 61