La Bataille des Clans - Giovanni est perdu...

Giovanni sait qu'il a blessé Cassandra, mais le jeune homme aimerait qu'elle passe à autre chose au lieu de ressasser le passé. En effet, Cassandra reste fixée sur Laura M. et n'arrive pas à passer à autre chose. Malgré tous les efforts de Giovanni rien ne marche. Il ne sait plus quoi faire et se demande même si leur histoire vaut toujours le coup d'être vécue... Cassandra et Giovanni vont-ils réussir à enfin se retrouver ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 34.