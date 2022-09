La Bataille des Clans - [SPOILER] La JLC va-t-elle retourner la situation ?

La JLC a une dernière chance de retourner la situation lors de la table du pouvoir. Elsa prépare un dilemme crucial pour la suite de l'aventure. Ils vont devoir choisir entre 4 cartes. Deux d'entre elles ne changent rien et les deux autres changeront l'issu des votes de la cérémonie. Soit le clan Guedj choisira qui de la JLC part, soit le clan Guedj devra éliminer un membre de son clan. Carla et Kévin vont devoir bluffer Jazz et Laurent pour les guider sur une mauvaise piste. SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 18