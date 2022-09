La Bataille des Clans - [SPOILER] Laura est attirée par Emine !

Pour la première fois dans l'histoire de la télé-réalité, deux célèbres clans vont s'affronter !D'un côté, la Jlc Family portée par ses deux chefs de clan : Jazz et Laurent. De l'autre, les Guedj avec à sa tête : Carla et Kévin. Deux familles que tout semble opposer : Dubaï vs Marseille, bling-bling vs camping… et pourtant ! Nos deux clans ont bien des points en commun notamment leur sens de la famille et de l'amitié. Tout au long de l’aventure, leur objectif : décrocher le titre de meilleur clan de France et pour cela, chacun a fait appel à sa garde rapprochée. Sur la ligne d’arrivée, cinq membres viendront de part et d'autre rejoindre leur clan pour tenter de remporter ce titre tant convoité. Durant plusieurs semaines, c'est à Las Terrenas en République Dominicaine, que LES Guedj et LA Jlc Family vont s'affronter au cours d’épreuves faisant appel à leurs capacités physiques mais aussi mentales. Les clans seront testés sur 8 piliers : le Courage, le Sacrifice, la Loyauté, la Fraternité, la Détermination, le Mystère, et l'Union. Côté épreuves, il faudra gagner à tout prix l'Arena du Renfort pour espérer consolider son clan par l’arrivée d’un nouveau renfort. À l’inverse, pour ne pas risquer de devoir se séparer d’un membre de leur clan lors de la Cérémonie, la Jlc Family et les Guedj devront donner le meilleur d’eux-mêmes lors de l'Épreuve Décisive, un seul objectif ne pas perdre !Jusqu'au bout de l’aventure, la loyauté sera mise à rude épreuve puisque grâce à l'Allégeance, les alliés d'hier pourront devenir les ennemis de demain… Alors préparez-vous à de nombreux rebondissements ! Dans cette compétition effrénée à plus de 7000 kilomètres de la France, l’amour, l’humour et la bonne humeur viendront rythmer la vie de la villa. Chaque clan jouera pour tenter de faire remporter 20 000€ à l’association de son choix : - Les Guedj soutiennent l’association « Rêves de gosse » qui propose une démarche pédagogique basée sur l’acceptation du handicap et de la différence par des enfants dits « ordinaires » et « extraordinaires ».- La Jlc Family soutient l’association « Princesse Margot » qui contribue à l’accompagnement et au soutien des enfants malades et de leurs familles. Compétition, stratégie, trahison, les nerfs de nos familles vont être mis à rude épreuve… Leur clan résistera-t-il à la compétition ? Sous la pression des épreuves, sauront-ils rester soudés ? Quelle famille sera sacrée meilleur clan de France et remportera 20 000€ pour l’association qu’elle soutient ?