La Bataille des Clans - [SPOILER] Le plan de Maïssane révélé devant tout le monde !

Pendant la cérémonie, Allan ne supporte plus de voir Maïssane se jouer de Joezi. Il veut prouver à son ami qu'il peut lui faire confiance et dévoile à tout le monde le plan secret du clan Guedj. En effet, Ils ont envoyé Maïssane en mission séduction en espérant que Joezi face allégeance au clan Guedj. Une fois de plus le clan Guedj s'est joué de Joezi et le clan JLC est prêt à le défendre. SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 19