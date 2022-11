La Bataille des Clans - [SPOILER] Le point final sur l'histoire entre Maissane et Emine

Il est enfin temps pour Emine et Maïssane de parler de leur relation après l'aventure. En effet, leur couple n'a pas marché dans la villa, mais ils sentent qu'ils ont une vraie connexion. Après une partie de pétanque, Laurent doit donner un gage à Emine et Maïssane. Évidemment le jeune homme ne s'empêche pas de leur demander de s'embrasser ! C'est un beau final pour la relation entre Emine et Maïssane. Leur couple va-t-il tenir à l'extérieur ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 65.