La Bataille des Clans - [SPOILER] Les Guedj forcent Giovanni à faire allégeance !

Maintenant qu'ils sont dos au mur, le clan Guedj n'a plus qu'une seule chance de rester dans la course : convaincre Giovanni de retourner dans le clan Guedj. Même si à l'origine il avait intégré l'aventure dans ce clan, il est maintenant fier d'être aux couleurs du clan JLC. Allan, Alex, Kévin et Bastos mettent toutes les chances de leur côté pour essayer de lui faire faire allégeance. Les propositions sont alléchantes, mais le jeune homme est perdu... Quel choix va faire Giovanni ? SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 37