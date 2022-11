La Bataille des Clans - [SPOILER] Tom et Shaane sont de nouveau ensemble !

Depuis qu'il a apaisé les tensions avec Sarah, Tom se sent beaucoup plus libéré. Il peut maintenant se concentrer à 100% sur Shaane et tenter de la reconquérir. Grâce aux Guedj et à Sarah, le jeune homme a obtenu un date avec Shaane. Malheureusement, leur défaite lors de la dernière épreuve les menace de ne plus se voir. Il ne faut donc pas perdre de temps pour exprimer ses sentiments. Tom prend son courage à deux mains et embrasse Shaane qui a sa grande surprise accepte ce bisou. SPOILER de La Bataille des Clans - S01 Episode 57