La Bataille des Clans - Tom explique sa version des faits aux Guedj

Depuis son arrivée, Tom affirme qu'il n'a rien fait de mal à Sarah. Il décide donc de raconter sa version des faits aux Guedj. Il assume ne pas avoir fait les choses bien, mais il annonce aussi qu'il a, à plusieurs reprises, posé un ultimatum à Sarah. Il voulait qu'elle soit plus avenante avec lui et qu'elle lui exprime plus son amour pour lui. Extrait de La Bataille des Clans S01 Episode 41