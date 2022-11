La Bataille des Clans - Tom ouvre son cœur à Shaane

Maintenant qu'ils sont heureux et en couple, Shaane et Tom profitent de leur début de relation. Mais Tom a encore un gros poids sur le cœur... En effet il aimerait être très proche d'elle, l'embrasser, l'enlacer... Mais la présence de Sarah dans la villa l'empêche de se lâcher. Il prend donc Shaane à part pour lui expliquer son ressenti. Heureusement, la jeune femme comprend et attend de voir comment leur relation évoluera à l'extérieur. Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 60.