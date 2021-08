AVANT PREMIÈRE - La Bataille des Couples, Le premier épisode déjà disponible

"La Bataille des Couples", la nouvelle saison à découvrir dès le 30 août 2021 à 18h00 sur TFX. Découvrez l'épisode 01 en avant-première sur MYTF1 !

Avant-première MYTF1

"La Bataille des Couples" arrive sur vos écrans, le lundi 30 août à 16h00 sur TFX. Bonne nouvelle, retrouvez déjà l'épisode 01 en avant première sur MYTF1.

3, 2, 1 que la bataille commence !

Enfin, « LA BATAILLE DES COUPLES » est de retour sur TFX pour une troisième saison explosive qui promet son lot de rebondissements : amitiés, couples en crise ou au contraire plus amoureux que jamais, tensions, clash… Pour cette nouvelle saison présentée pour la première fois par Elsa Fayer : un casting inédit, des épreuves jamais vues, des cérémonies aux retournements de situations que personne n’a pu anticiper… Tout est réuni pour que cette saison tienne toutes ses promesses ! Embarquez avec 10 couples emblématiques de télé-réalité qui vont entrer en compétition et s’affronter pour tenter de décrocher le titre de couple de l’année ! Le but : empocher jusqu’à 50 000 euros pour le couple gagnant ! Durant plusieurs semaines, ils vont devoir défier les 10 piliers de l’amour autour d’épreuves toujours plus folles, impressionnantes et infernales ! Plus déterminés que jamais, tous sont prêts à tout pour gagner. Leur leitmotiv : la première place sinon rien ! Alors, jusqu’où sont-ils prêts à aller ? Quelle stratégie vont-ils adopter pour parvenir à leurs fins ? Et quels couples vont réussir à atteindre la finale ? Absolument tous les coups sont permis pour devenir le couple gagnant !

Chaque semaine, une cérémonie déterminera quel couple devra quitter définitivement l’aventure. Et ils ne seront pas au bout de leurs surprises … Mais l’amitié et l’amour triomphent toujours !



Entre compétition, alliance, trahison, stratégie, vengeance, nos couples vont être mis à rude épreuve… Vont-ils réussir à supporter la pression ? Verront-ils leur couple se renforcer ou au contraire voler en éclat ? Quel couple vaincra ses adversaires et sera sacré couple de l'année ? et quel couple sera suffisamment tactique pour protéger sa cagnotte jusqu'au bout ? Que le meilleur gagne !

Les 10 couples :

Raphaël , 28 ans et Tiffany , 25 ans, ( La Villa et Koh Lanta ) - en couple depuis 2 ans

Mélanie , 28 ans, et Romain , 26 ans, (La Villa 6 et The Circle) - ensemble depuis 3 mois

Anaïs , 32 ans, et Stéphane , 37 ans, ( Secret Story )

Sarah , 28 ans et Ahmed , 23 ans, mariés depuis un an ( La Villa 5 )

Julie et Thibaut , 28 ans tous les deux, ( La Villa 6 ) - ensemble depuis quelques semaines

Virginie , 31 ans et Nicolo , 29 ans, amoureux depuis 1 an ( La Villa 5 )

Maxime , 25 ans et Valeriya , 24 ans, ( The Circle ) - ensemble depuis 5 ans et mariés depuis 1 an

Leana et Abou , 25 ans tous les deux, ( La Villa 6 ) - ensemble depuis quelques semaines,

Lou et Kresh , 24 ans tous les deux, ensemble depuis 4 mois, ( The Circle )

Eva, 23 ans et Vivian, 29 ans, (La Villa 6 et 10 Couples Parfaits) - ensemble depuis quelques semaines

