Christophe Beaugrand et son mari, heureux papas d’un petit garçon

C'est dans le plus grand des bonheurs que Christophe et Ghislain Beaugrand ont agrandi leur famille en accueillant Valentin.

“Valentin a pointé le bout de son (petit) nez le 9 novembre à 5:39 du matin. Et depuis, notre vie a pris tout son sens”. C’est avec ces mots que Christophe Beaugrand a choisi d’annoncer l’heureuse nouvelle à ses abonnés, sur Instagram. L’homme qui incarne La Bataille des Couples sur vos écrans est papa pour la première fois. Un petit garçon accueilli dans l’amour avec son mari Ghislain.



Dans les pages du magazine Gala, Christophe Beaugrand s’est confié sur le long voyage que fut celui d’accueillir ce premier enfant. Valentin est né aux Etats-Unis d’une GPA et l’animateur se confie sans tabou sur cette procédure longue de deux ans. Il raconte aussi leur rencontre et leur “feeling” avec Whitney, cette Américaine de 29 ans, mariée et mère de trois filles. “La femme qui a porté Valentin et qui fait désormais partie de notre famille”.



Aujourd’hui, Christophe Beaugrand se félicite de connaître désormais “ce qu’est l’amour inconditionnel”. “Je vous embrasse et merci d’avance pour votre bienveillance envers notre jolie petite famille,” a-t-il conclu en légende de la première photo du nouveau-né.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à Valentin.