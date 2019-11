La Bataille des Couples : CHOC - Dylan viré pour avoir craché sur Mélanie (Episode 62)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 62, diffusé ce mardi 19 novembre 2019 sur TFX.

Mélanie et Vincent, BRAVO ! Ils remportent cette première victoire et les 5 points qui vont avec. C’est extrêmement serré entre les oranges et les gris. Décrocher la deuxième place est capitale pour obtenir trois points et un avantage considérable. Elle sera pour Dylan et Fidji ! Malheureusement pour Maxime et Alizée, c’est la défaite. Le couple qui était bien parti a perdu les pédales sur le parcours et ,n’ont pas pu le finir. “C’est pas grave, on ne va rien lâcher,” promet Alizée. Lorsque Christophe Beaugrand pose la question de savoir contre quel couple les violets aimeraient se voir sur la dernière ligne droite, Mélanie assume sa préférence pour les violets. Pourtant, il y a quelques jours, c’est avec les oranges qu’elle se voyait aller le plus loin.

"Dis à ton chien de se calmer"

Face à cette nouvelle provocation, Dylan et Fidji voient rouge. “Au lieu de me dire de me calmer, dis à ton chien de se calmer,” balance Mélanie à Fidji. Dylan crache littéralement sur Mélanie, obligeant la sécurité à intervenir. “C’est la pire humiliation qu’il pouvait lui faire,” dénonce Vincent. “On est chez les cinglés là,” regrette Maxime. Un débordement inacceptable qui oblige Christophe à annoncer la décision radicale qui a été prise. Une décision à la hauteur des événements et qui va bouleverser la suite des événements... C’est une disqualification pure et simple de Fidji et Dylan. Ils viennent donc de quitter le jeu.

Le retour de Fanny et Nani

Que va-t-il se passer maintenant que Dylan et Fidji ont été évincés de la compétition ? Christophe se rend à l’hôtel où Fanny et Nani séjournent depuis leur élimination de La Bataille des Couples. Celles qui s’apprêtaient à prendre l’avion direction la France sont surprises de voir débarquer Christophe. Quelle nouvelle vient-il leur annoncer ? Avec l’exclusion de Dylan et Fidji, les filles sont de nouveau dans le jeu ! Mais n’ayant pas participé à la première épreuve, Fanny et Nani reviennent avec 0 points. Elles acceptent de revenir avec ces conditions et gagnent au passage la cagnotte de Fidji et Dylan, soit 26.600€.

Alizée/Maxime et Mélanie/Vincent profitent d’une soirée à l’extérieur de la villa autour d’un cocktail “à la cool”. Et la surprise du chef, c’est le retour de Fanny et Nani ! “On est en finale, on est en finale…” Explosion de joie pour la Team finalistes. Au petit réveil, les couples ont le droit à des messages d'amour et de soutien de leurs alliés éliminés mais aussi de leurs proches. En découvrant les messages de son petit frère et de sa maman, Alizée fond en larmes. Fanny/Nani et Mélanie/Vincent reçoivent eux aussi des messages d'amour. Les couples sont reboostés comme jamais. Mais attention, la compétition reprend de plus belle dès demain !

