La Bataille des Couples : Explosion entre Mélanie et Dylan (Episode 61)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 61, diffusé ce lundi 18 novembre 2019 sur TFX.

Lors de la dernière cérémonie, ce sont Fanny et Nani qui ont été éliminées aux portes de la grande finale. En votant contre eux-mêmes pour éviter de choisir entre leurs alliés, Mélanie et Vincent ont fait un mauvais calcul et se sont attirés les foudres de Dylan et Fidji. La guerre est déclarée ! A partir de maintenant, c’est chacun pour soi. Le réveil est morose dans la villa… Heureusement, la légendaire bonne humeur de Maxime rehausse un instant les sourires. “Dylan, t’as un problème ?” - “C’est toi mon problème !” Entre Mélanie et Dylan, ça ne fait que commencer. Ce dernier balance une bouteille d’eau dans le visage de la petite-amie de Vincent ! Rien ne va plus dans La Bataille des Couples…

La guerre est déclarée

Lucie arrive dans une villa à l’ambiance très tendue. Mais la Love Coach veut laisser les tensions de côté le temps de faire un débrief’ avec les couples. Que veut dire cette place en finale pour chacun d’entre eux ? Pour Maxime et Alizée, après dix années d’amour, cette aventure les a rendus encore plus forts. Ils sont plus fiers et amoureux que jamais. Mélanie est heureuse d’être arrivée jusqu’ici en gardant ses “principes et valeurs”. Un tacle faussement déguisé envers Dylan et Fidji. La hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée…



Place à la première épreuve de cette semaine de finale. Christophe Beaugrand accueille les trois couples sur la plage. Tous ont une motivation sans faille. La finale se déroule en trois épreuves. Aujourd’hui, il faudra être le plus plus rapide à ramener, le plus vite possible, deux piliers ornés d’éclairs. Il va falloir faire preuve d’équilibre et de coordination avant de survivre à une série d’obstacles. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !

Concentration au maximum

Pour la première fois, Maxime est grisé par l’épreuve alors qu’Alizée est au bout de sa vie… A mi-parcours, ils sont premiers suivi de près par Mélanie et Vincent qui tiennent le cap aussi. Dylan habitué à être leader sur les épreuves, vit très mal d’être en retard par rapport aux autres. Coup de chance pour les violets, les gris font tomber leur éclair ! Mélanie et Vincent viennent de déposer leur premier pilier, place maintenant au second. Dylan et Fidji ont rattrapé leur retard. Contre toute attente, les trois couples sont au coude à coude sur la dernière ligne droite. La moindre erreur de concentration peut maintenant leur être fatale. Qui décrochera la première épreuve de la semaine ? Qui mettra un coup de pression à ses adversaires ? La réponse dans le prochain épisode.

