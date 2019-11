La Bataille des Couples : Une demande en mariage émouvante (Episode 64)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 64, diffusé ce jeudi 21 novembre 2019 sur TFX.

Alizée et Maxime ont été éliminés lors de la seconde épreuve de la semaine. Le résultat s’est joué à quelques secondes et c’est finalement Fanny/Nani qui rejoignent Mélanie/Vincent pour le duel final. C’est le coeur lourd mais fiers de leur parcours que les futurs mariés terminent donc leur aventure. La dernière ligne droite promet d’être éprouvante. Au réveil, les finalistes ont bien l’intention de tout déchirer sur l’épreuve et il n’y a plus d’amitié qui compte ! Mais pour l’heure, Lucie veut voir Fanny et Nani pour une dernière discussion sur la plage. Qu’est-ce qui attend les filles ?



Notre couple de compétitrices n’a pas démérité pour décrocher sa place en finale. Après un abandon pour décision médicale, elles ont pu revenir dans l’aventure après le rétablissement de Fanny. Stoppées ensuite aux portes de la finale, c’est suite à la disqualification de Fidji et Dylan, qu’elles ont eu la chance de réintégrer l’aventure. En battant de justesse Maxime et Alizée, lors de la dernière épreuve, elles décrochent leur place sur le duel final. Aujourd’hui, elles font le point sur leur aventure avec Lucie. A l’issue de ce débrief, Nani fait une demande à Fanny qui va la bouleverser. “Veux-tu devenir ma femme ?” La réponse est “OUI”. Tout le monde est en larmes, Lucie la première. Les filles sont heureuses, amoureuses et apaisées. Le meilleur est à venir pour elles ! FÉLICITATIONS ! Mélanie et Vincent sont très heureux pour leurs amies, encore plus quand ils apprennent qu’ils ont été choisis comme témoins de cette union à venir.



Après cette pause romance, il est temps de reprendre la compétition. Mélanie/Vincent et Fanny/Nani arrivent sur la plage pour la troisième et dernière épreuve de la semaine. Cette dernière est déterminante puisqu’elle sacrera le couple vainqueur de cette Bataille des Couples. Ce duel final se jouera au chronomètre. Le suspense est donc total…

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX