La Bataille des Couples : Mélanie et Vincent remportent l’aventure face à Fanny et Nani (Episode 65)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 65, diffusé ce vendredi 22 novembre 2019 sur TFX.

C’est la troisième et dernière épreuve de cette semaine de finale dans La Bataille des Couples. Tout va se jouer au chronomètre sur ce parcours qui mêle obstacles et énigmes. Quel couple saura se démarquer ? La météo a décidé de s’inviter à l’épreuve. Il pleut des cordes et la course est loin d’être gagnée. Les couples vont devoir faire preuve d’agilité, de concentration et de solidarité pour s’attaquer aux nouveaux obstacles qui se dressent devant eux. Pour la dernière ligne droite, chacun doit puiser dans ses dernières forces pour assembler l’éclair aux couleurs de son équipe. “TOP” Christophe Beaugrand arrête le chrono ! Reste maintenant à savoir quelle équipe a été la meilleure…

Aujourd’hui, c’est au tour de Mélanie et Vincent de revenir sur leur aventure avec Lucie. “Grâce à toi, aujourd’hui, je suis heureuse. T’es le plus beau cadeau de ma vie,” lui avoue Mélanie. “Je suis arrivé dans cette aventure en ayant très peur pour notre couple. Je n’avais pas envie de prendre le risque de perdre ça pour une aventure mais elle n’a fait que nous renforcer. On a déjà tout gagné,” confie à son tour Vincent. Lucie leur propose de symboliser cette aventure d’une autre manière. Que vont-ils choisir d’écrire sur les petites cartes qui s’envoleront dans le ciel avec les ballons ? “Éternel” et “amour inconditionnel”, c’est donc ce qu’ils garderont de leur histoire.



L’heure de l’ultime cérémonie est arrivée. Christophe Beaugrand accueille pour la dernière fois, les quatre finalistes. Deux couples : Mélanie/Vincent, Fanny/Nani. Mais seul l’un d’entre eux repartira avec le trophée de La Bataille des Couples. Qui verra son rêve devenir réalité ? Qui échouera aux portes de la victoire ? Quel couple a été plus fort que l’autre lors de la dernière épreuve ? “Tout s’est joué en moins de 2 minutes,” prévient le Maître de Cérémonie. Et les grands gagnants sont : Mélanie et Vincent ! Découvrez leur victoire en images.

