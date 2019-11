La Bataille des Couples : Qui de Fanny/Nani ou Maxime/Alizée est éliminé avant le duel final ? (Episode 63)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 63, diffusé ce mercredi 20 novembre 2019 sur TFX.

Lors de la première épreuve de la grande finale, les esprits se sont échauffés et certaines limites ont été dépassées. Dylan a craché sur Mélanie et a été immédiatement exclu de La Bataille des Couples. Une décision radicale et à la hauteur des événements, qui a permis aux blanches de réintégrer l’aventure. Mais elles vont devoir se battre car elles reprennent la compétition sans points au compteur. Mélanie/Vincent ont 5 points et Alizée/Maxime ont 1 point. Mais rien n’est encore joué et le classement peut encore basculer. Qui participera au duel final ? Les trois couples arrivent sur la plage pour la deuxième épreuve de la semaine.



Au programme : adresse, culture, rapidité et précision. Nos couples vont devoir franchir une poutre avant d’arriver à la grande structure qui garde trois énigmes. Le premier couple arrivé aura le privilège de choisir son énigme. Une fois l’énigme résolu, pas de temps à perdre pour récupérer 4 palets dans un terrier et passer le relais à son conjoint qui devra courir et nager pour tirer le radeau sur lequel se trouvent de nouveaux palets. L’épreuve est longue et complexe : “il y a de tout aujourd’hui pour vous mettre en joie,” s’amuse Christophe Beaugrand.



Maxime et Alizée sont les premiers à passer la poutre et choisissent alors l’énigme Mathématiques. C’est le point fort de Johnny mais là, il bug ! Vincent et Mélanie passent l’épreuve Orthographe. Pour Fanny et Nani, ce sera Culture Générale. Qui a peint la Joconde ? Ce n’est que le début de la galère. Le stress monte chez nos finalistes. Les maths ont enfin réussi à Maxime et Alizée et se lancent en tête sur la suite du parcours. Il va falloir garder cette avance s’ils veulent une chance de participer au duel final. Fanny et Nani bénéficient de l’aide Mélanie et Vincent pour débloquer leur énigme. En leur soufflant la bonne réponse, ils donnent une chance aux filles de dépasser les gris. Mais de leur côté, c’est la crise entre Mélanie et Vincent qui se déchirent ! Contre toute attente, Vincent décide d’abandonner l’épreuve, provoquant la colère de Mélanie.



Nani fait une remontée spectaculaire. L’écart entre les gris et les blanches se fait de plus en plus mince. Tout va se jouer sur la dernière épreuve. Qui sera le plus fort au palet breton ? La pression est à son paroxysme puisque le couple qui gagne cette épreuve obtient sa place sur le duel final alors que le second verra son rêve se briser aux portes du sacre. Fanny/Nani BRAVO ! En gagnant cette épreuve, elles éliminent Alizée et Maxime. “Les filles ont été beaucoup plus fortes. C’est le jeu,” commentent les bons perdants. "Merci pour cette expérience. C'était une belle aventure".

