Avant-Première - Saison 03 Episode 01 : Que la bataille commence !

La saison 3 de la Bataille des couples peut commencer. Les premiers couples : Tiffany et Raphaël, Sarah et Ahmed, Romain et Mélanight, Vivian et Eva ainsi que Maxime et Valéria, découvrent l’immense villa. A peine arrivés dans la villa, Mélanight et Eva ainsi que Sarah et Romain haussent le ton. Les premières alliances se construisent dans la villa. Les couples reçoivent un message pour leur annoncer la première épreuve de l’aventure ! A l’issue de l'épreuve du jour, deux couples seront susceptibles d’être éliminés.