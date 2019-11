CLASH – Dylan jette de l’eau sur Mélanie !

Alors qu’Alizée et Maxime sont joyeux d’être en finale, l’ambiance est tout autre pour les oranges et les violets. Les deux couples sont en froid depuis la dernière cérémonie. Les gris, ayant oublié les tensions, essayent de rassembler les deux couples. Cependant, leur discussion part en vrille… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 18 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand