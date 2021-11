Emotion : La magnifique déclaration de Valeriya à Maxime

Depuis le début de l'aventure, Maxime et Valeriya ont montré la force et la sérénité de leur amour aussi bien dans les épreuves que dans la villa. Amoureux depuis plus de cinq ans et mariés depuis peu, ils sont pour beaucoup un exemple. Ce soir, le couple profite d'un moment rien que pour eux, à l'occasion d'un dîner romantique. Valeriya a une surprise pour l'homme qu'elle aime... Que va-t-elle lui annoncer ? Extrait de l'épisode 32 de "La Bataille des couples" diffusé le mardi 2 novembre 2021 sur TFX.