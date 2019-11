Fanny et Nani ont été éliminés à l’issue de la douzième semaine de compétition. Les larmes aux yeux, les deux femmes reviennent sur leur aventure. Elles sont très déçues d’être éliminés aux portes de la finale. Fanny et Nani partent sans rancune par rapport aux couples restants et comprennent ce choix. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

