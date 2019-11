EXCLU EPISODE 63 – Alizée et Maxime réagissent après leur élimination

Alizée et Maxime ont été éliminés au cours de la dernière semaine d’aventure. Le couple regrette la défaite lors de l’épreuve. Ils s’en veulent et sont frustrés mais trouvent que Fanny et Nani sont méritantes. En pleurs, Alizée se rend compte que l’aventure est terminée pour eux. Ils reviennent sur leur aventure et leurs rencontres. Ils sont fiers d’avoir participé à La Bataille des Couples. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

