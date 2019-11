EXCLU EPISODE 65 – Fanny et Nani réagissent après leur défaite

Fanny et Nani sont déçues de cette défaite. En effet cela s’est joué à seulement deux minutes. Elles sont cependant contentes que ce soit Mélanie et Vincent qui remporte la saison 2 de La Bataille des Couples. Elles ne regrettent rien de leur aventure. Les blanches reviennent sur la demande en fiançailles de Nani à Fanny… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

