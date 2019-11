Mélanie et Vincent ont été sacré grand gagnant de la saison 2 de La Bataille des Couples. Ils sont fiers de cette victoire et ne réalisent pas encore que leur rêve se soit concrétisé. Ils reviennent sur toute l’aventure qu’ils ont vécue et surtout sur la solidité de leur couple ! Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

