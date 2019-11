Pendant l’épreuve, Mélanie et Vincent se sont emportés… Mélanie n’a pas réussi à garder son calme et Vincent à abandonner l’épreuve. L’équipe violette s’explique après ce désaccord. Ils reconnaissent chacun leur tord… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

