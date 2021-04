La Bataille des Couples - Laurent ouvre son coeur, Jazz en larmes

En savoir plus sur Jazz

Jazz et Laurent reçoivent un message de Lucie. La love coach leur donne rendez-vous au Belvédère pour un coaching. Demain, la semaine de la “Franchise” prendra fin avec la cérémonie des bracelets. Les couples Benoît/Jesta et Jazz/Laurent sont encore sur le qui-vive. En effet, l’un d’entre eux rejoindra Manu et Antonin sur le banc des nominés et c’est Lucie qui va les départager. Pour cela, Jazz et Laurent vont devoir se dépasser pour prouver qu’ils méritent de rester dans l’aventure. Au programme : des confidences placées sous le signe de l’émotion. Extrait de “La Bataille des Couples”, épisode 24. A revoir en intégralité sur MYTF1 !