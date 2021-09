En savoir plus sur Elsa Fayer

Eva et Vivian ont été éliminés par leurs camarades mais ils gardaient l’espoir d’une cérémonie non éliminatoire. La lumière est malheureusement rouge… Eva et Vivian font leurs adieux à “La Bataille des Couples”. Leur départ a provoqué une grosse remise en question chez Léana. Elle qui se sent de plus en plus éloignée d’Abou, ne pense pas mériter sa place. En larmes, elle se sent prête à tout quitter ! Mais elle n’est pas la seule à remettre en question son couple, Julie se pose elle aussi des questions. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 07, diffusé le Lundi 6 septembre 2021 sur TFX.