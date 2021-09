En savoir plus sur Elsa Fayer

C’est le grand départ de l’épreuve pilier pour nos couples. Un challenge qui nécessite une confiance aveugle au sein de chaque binôme puisqu’ils agissent les yeux bandés. Sarah, de l’équipe Rouge et Eva, de l’équipe Verte, n’arrivent pas à surpasser leurs peurs. L’heure est au recrutement pour les deux équipes. Anastasia et Gauthier hésitent : écouter leur cœur et s’allier au nouveau clan des “Désorganisés”, ou choisir la raison avec la “Bande organisée”. Lors de l’épreuve pilier difficile pour Sarah, Ahmed a eu des mots qui ont dépassé sa pensée. Un froid glacial s’est installé entre les jeunes mariés, qui sont conviés à un dîner romantique. Le reste des couples se prépare à une soirée déguisée “couples mythiques”. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 23, diffusé le Mardi 28 septembre 2021 sur TFX.