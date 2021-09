En savoir plus sur Elsa Fayer

Sarah et Ahmed se retrouvent lors d’un dîner romantique glacial. Après une énième dispute, Sarah n’arrive plus à pardonner l’attitude d’Ahmed. Les excuses ne suffisent plus, et même une vidéo surprise en hommage à leur amour ne la convainc pas à pardonner. L’épreuve flash met en avant la confiance entre chaque membre des deux clans. Raphaël met Vivian dans la confidence de son alliance secrète avec les Gris, Valeriya et Maxime. Une révélation qui bouscule tous les plans établis. La Bataille continue avec l’épreuve Arena. Quel couple gagnera l’immunité ? Qui sera perdant, et donc nominé ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 24, diffusé le Mercredi 29 septembre 2021 sur TFX.