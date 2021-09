En savoir plus sur Elsa Fayer

L’épreuve Arena se termine, la Bande organisée est en position de force. L’alliance secrète de Maxime/Valeriya est de plus en plus difficile à cacher au sein de la villa. Les Gris et les Noirs doutent du côté imprévisible de Vivian, qui est dans la confidence. Les couples sortent de la villa pour célébrer la victoire d’Eddy/Anaïs. Malgré la bonne humeur générale, Sarah n’est toujours pas prête à pardonner Ahmed. Gauthier/Anastasia n’ont pas froid aux yeux et annoncent la couleur à Raphaël/Tiffany : ils comptent bien les éliminer ! Le franc-parler de Gauthier ne plaît pas au clan adverse, et les esprits s’échauffent : une grosse dispute éclate. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 25, diffusé le Jeudi 30 septembre 2021 sur TFX.