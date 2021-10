En savoir plus sur Elsa Fayer

La dispute continue de plus belle entre Gauthier/Anastasia et la “Bande organisée”. Après trois jours sans se parler, Sarah décide enfin de pardonner à Ahmed. La Table du pouvoir est prête à accueillir les deux nominés de la semaine, Anaïs/Eddy et Gauthier/Anastasia. Mais une règle inédite vient changer la donne. Pour apaiser les tensions, les couples organisent une pool party. Nicolo est une nouvelle fois en désaccord avec les intentions de vote du clan. Une épreuve flash interrompt les discussions. L’enjeu est de taille, les gagnants auront un avantage considérable pour la cérémonie de ce soir ! Les membres de chaque clan seront-ils accordés dans les votes ? Quelle sera l’issue de la cérémonie ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 26, diffusé le Vendredi 1er octobre 2021 sur TFX.