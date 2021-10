En savoir plus sur Elsa Fayer

La précédente cérémonie d’élimination à fait naître une rivalité beaucoup plus intense entre les deux clans. Tiffany craque lors de l’épreuve pilier, Raphaël lui a manqué de respect. Une fois calmé, il regrette. Ils sont invités à se rendre au dîner romantique de la semaine et le couple fusionnel retrouve rapidement sa complicité. A la villa, c’est soirée fluo pour tous ! L’occasion d’apaiser les tensions omniprésentes entre les deux clans. Au dîner de Raphaël et Tiffany, un message surprise vient les rebooster pour la suite de l’aventure. A la villa, tour à tour, les couples se déclarent leur amour. Sarah et Ahmed se sentent toujours trahis par Virginie et Nicolo et leur font bien comprendre. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 28, diffusé le Mardi 05 octobre 2021 sur TFX.