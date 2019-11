La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 57

Dans l’épisode 57 de La Bataille des Couples, les blanches, les oranges et les violets ne se calment pas. Ils n’acceptent pas les mots de Maxime. Alors que les gris essayent de mettre de l’eau dans leur vin, l’ambiance reste glaciale. Dylan ouvre les yeux sur Maxime. Les gris décident de s’expliquer auprès de Mélanie et Vincent. Ils leur expliquent qu’ils pensaient qu’à partir de la demi-finale, cela se jouerait au mérite. Mélanie et Vincent vont-ils accepter leurs excuses ? Une épreuve flash a lieu à la villa. Les couples ont la possibilité de gagner de l’argent. Mais pour cela, ils devront faire jouer leur mémoire… Qui remportera cette épreuve flash ? Le soir, une pool-party est organisée à la villa. Malgré un démarrage difficile, l’ambiance se détend petit à petit. Maxime tient à s’expliquer auprès de Dylan. Celui-ci lui évoque sa déception mais est content du geste de Maxime. Le lendemain, Lucie arrive à la villa pour un coaching en groupe. Chaque couple va devoir exprimer six choses sur cette aventure : positives ou négatives. Alors que tous les couples évoquent des choses positives, le constat est moins net pour Fanny et Nani. Les deux jeunes femmes voient encore plusieurs zones d’ombre dans leur histoire. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand